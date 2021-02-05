Antalya polisinden cep telefonu satışı yapan iş yerlerine denetim

-Polisin iş yerlerine girmesi

-Denetim yapılması

-Evrakların incelenmesi

-Telefoncular detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da 50 polisle cep telefonu satışı yapılan iş yerine denetim gerçekleştirdi. Antalya'da gelen ihbar ve şikayetler üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri alınan izinle bir dizi denetim yaptı. Telefon işletmelerinin yoğun olarak bulunduğu, Yener Ulusoy Bulvarı ve 100.Yıl Caddesi üzerinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde gerçekleştirilen denetime maliye, zabıta, SGK, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Polis(Yunus) Timleri de destek verdi. Her iş yerine tek tek giren ekipler sigorta, kimlik bildirimi, çalıntı, kaçak telefon denetimi yaptı Polis korona virüs tedbirlerinden maske ve sosyal mesafe noktasında da denetim yaptı. Eksik belge ve kurallara uymadığı belirlenen işyerlerine cezai işlem uygulandı. Yunus timleri de cadde üzerinde şüpheli şahıslar üzerinde GBT sorgusu yaptı.



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