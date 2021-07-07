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ANTALYA - Plajda ölü caretta caretta bulundu
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Plajda ölü caretta caretta bulundu

ANTALYA - Plajda ölü caretta caretta bulundu

- Kıyıdaki ölü caretta caretta - Ekiplerin sahilden caretta carettayı alması Antalya 'da ölü caretta caretta bulunduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kemer ilçesinde ölü caretta caretta kıyıya vurdu.Göynük'teki bir otelin plajındaki tatilciler, bir deniz kaplumbağasının kıyıda hareketsiz olduğunu fark etti.Yanına yaklaştıklarında kabuğunun bazı kısımlarının soyulduğu görülen kaplumbağanın öldüğünü anlayan vatandaşlar, durumu Kemer Belediyesine bildirdi.Bu sırada bazı çocuklar da yaşıyor olabileceğini düşünerek elleriyle kaplumbağanın üzerine su döktü.Kaplumbağa, ekiplerce sahilden alındı.

Su Bild Caretta Caretta Tatİl Plaj 

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