Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Pazaryerindeki kadının bileziklerini çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı

ANTALYA - Pazaryerindeki kadının bileziklerini çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı

- Pazar yeri - Olay yeri - Makbule Yılmaz'ın panik anı Antalya 'da pazaryerindeki kadının bileziklerini çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldıANTALYA (AA) - Antalya 'da "Üzerine koyarsak elimizdeki zekat parasının hayrını artırır" diye ikna ettikleri kadının bileziklerini aldıktan sonra motosiklet ile kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde pazar alışverişi yapan 55 yaşındaki Makbule Yılmaz, bileziklerinin çalındığını iddia ederek polis ekiplerinden yardım istedi.Yılmaz, pazaryerine gelen polis ekiplerine, "2 kişi yanıma gelerek klimacı olduklarını, beni ve eşimi tanıdığını söylediler. Ardından zekat parası olduğunu söyledikleri bir miktar para gösterdiler. 'Üzerindeki en değerli malı koyarsan hem bu paranın hem de yapacağınız yardımların hayrı artar' dediler. Kolumdaki iki bileziği paranın üzerine koyunca hem bilezikleri hem de paraları alıp motosikletlerine binip kaçtılar." ifadesini verdi.Polis ekipleri kadının ve çevredeki vatandaşların verdiği eşkal doğrultusunda şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.Yılmaz ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Alışveriş Zekat Polis Merkezi Pazar Alışverişi Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement