ANTALYA - Pakdemirli: '(Manavgat'taki orman yangını) Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda'
ANTALYA - Pakdemirli: "(Manavgat'taki orman yangını) Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın mensuplarına açıklama yapmasıANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Manavgat'taki orman yangını) Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır."
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