ANTALYA - Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

- Ekiplerin çarpışan otomobil ve motosiklet çevresinde inceleme yapması - Savrulan otomobilin çarpmasıyla yıkılan bahçe duvarı Antalya 'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Emek Mahallesi 3053 Sokak'ta ilerleyen Mustafa B'nin kullandığı 07 LBZ 52 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Alibeke Fındık idaresindeki 70 ED 842 plakalı motosikletle çarpıştı.Motosiklet yola savrulurken, otomobil yakınlardaki yükseköğretim öğrenci yurdunun duvarına çarparak durabildi.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kazanın, Alibeke Fındık'ın eşi Çiğdem Fındık'ın doğum gününü kutlamak için aldığı pastayı eve götürürken meydana geldiği öğrenildi.
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