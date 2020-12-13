Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
ANTALYA - Otomobil devrildi: 2 yaralı

ANTALYA - Otomobil devrildi: 2 yaralı

- Kaza yapan otomobil - Ekiplerin devrilen otomobili çevirmesi - Aracın çekici ile çekilmesi Antalya 'da otomobil devrildi: 2 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Akseki ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.H.T'nin kullandığı 42 ELM 55 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu Uzunyol mevkisinde devrildi.Kazada yaralanan sürücüyle araçta bulunan E.İ, 112 Acil Servis ekiplerince Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.Araçtakilerin askeri personel oldukları öğrenildi.

Askeri Personel 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement