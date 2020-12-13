ANTALYA - Otomobil devrildi: 2 yaralı

- Kaza yapan otomobil - Ekiplerin devrilen otomobili çevirmesi - Aracın çekici ile çekilmesi Antalya 'da otomobil devrildi: 2 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Akseki ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.H.T'nin kullandığı 42 ELM 55 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu Uzunyol mevkisinde devrildi.Kazada yaralanan sürücüyle araçta bulunan E.İ, 112 Acil Servis ekiplerince Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.Araçtakilerin askeri personel oldukları öğrenildi.
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