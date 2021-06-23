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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA - Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

- Yanan bölge - Yangın söndürme helikopterlerinin yangına müdahalesi - Orman ekipleri Antalya 'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan yangında 1 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.Topçam mevkisindeki balıkçı barınağının karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Alevler, 4 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Yangında, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Ormanlı Helikopter Yangına Müdahale 

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