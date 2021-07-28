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ANTALYA - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (9)
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (9)

ANTALYA - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (9)

- Yangının çıktığı bölgeden yükselen alevler - Yoğun dumanların gökyüzünü kaplaması - Yangınından kaçanlarManavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Yangına 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle müdahale ediliyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesindeki yangına, çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale ediliyor.Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Yangın, 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gökyüzü Orman Yangını Helikopter Yükselen Orman İşçisi 

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