ANTALYA - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (8)
- Yükselen dumanlar - Yangından kaçanlar - Evcil hayvanlarıyla bölgeden uzaklaşanlar - Karayolunda bekleyenler ve ağlayanlar - AA Muhabiri Süleyman Elçin’in anonsuManavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Yangına 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle müdahale ediliyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesindeki yangına, çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale ediliyor.Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Yangın, 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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