ANTALYA - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (6)
- Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman bulutları - Deniz bölgesinden yükselen dumanlar - Yangın söndürme helikopterinin yangına müdahale etmesi - Yerleşim alanlarına sıçrayan alevler - Bölgede bulunan vatandaşların panik dolu anları Antalya 'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, hava ve karadan müdahale ediliyor.Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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