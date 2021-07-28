Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
ANTALYA - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (5)
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (5)

ANTALYA - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (5)

- Yangın söndürme helikopterinden çekilen görüntülerde, yükselen alevler Antalya 'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, hava ve karadan müdahale ediliyor.Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yükselen 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı