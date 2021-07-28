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ANTALYA - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (13)
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (13)

ANTALYA - Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (13)

- Yanan ormanlık alan - Bölgeden yükselen dumanlar - Yangın bölgesinden getirilen vatandaşlar - Vatandaşların yaşadığı panik - Gökyüzünün siyah bulutlarla kaplanması - Yangına havadan müdahale edilmesiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesindeki yangına, çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale ediliyor. (13)

Yangın Ormanlı Gesi Yükselen 

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