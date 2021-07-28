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ANTALYA - Orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor (3)
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor (3)

ANTALYA - Orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor (3)

- Yangın helikopteri - Vatandaşların bölgeden uzaklaşmasıGÜNCELLEME - Antalya 'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: - "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı" - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildiDETAYLAR EKLENDİANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya 'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." dedi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildi.

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