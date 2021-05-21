Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı

ANTALYA - Organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı

- Operasyon - Evde yakalanan şüpheliler - Ele geçen malzemeler - Ele geçen dokümanterler - Antalya Emniyet Müdürlüğü Antalya 'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandıANTALYA (AA) - Antalya 'da Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında 28 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Manavgat ve Alanya ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden aralarında suç örgütü elebaşlarının da olduğu 28'i yakalandı.Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 23 tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 11 kurusıkı tabanca, çok sayıda şarjör, 3 av tüfeği, 29 fişek, silah imalatında kullanılan torna makinesi, çok sayıda silah parçaları, çeşitli kurumlara ait 20 sahte mühür ve kaşe, çok sayıda senet ve tapu, sahte olduğu değerlendirilen polis basın kartı ile polis emeklileri derneği kartı ele geçirildi.Zanlıların, "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi yerel düzeyde organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunduklarının tespit edildiği bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Basın Kartı Akalan Tefecilik Suç Örgütü Kurusıkı Tabanca 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement