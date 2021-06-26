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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

yangından görnütü

( ANTALYA - ALEVLİ GÖRÜNTÜ) - ANTALYA

Gard İslam Altın Orman Yangını Helikopter 


- Antalya'nın Kaş ilçesi İslamlar Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor. yangın 5 helikopter 25 arazöz 10 su tankeri 4 dozer çok sayıda itfaiye ekibiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgardan dolayı hızla yayılan yangın bölgede bulunan villaları tehdit etmesi üzerine kolluk kuvvetleri villadaki yerli yabancı vatandaşları tahliye etti. Şuana kadar gelen bilgilere göre yangının herhangi bir yerleşim bölgesine zarar vermediği ancak tehditin rüzgar sebebiyle devam ettiği bildirildi.
(ÖK-ÖK-Y)
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