Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Yoldan detaylar

Su Yangın Altın Helikopter Trol 

-İnsanlardan detaylar
-Helikopterler detaylar
-Helikopterler hava görüntüsü
-dağlık alan görüntü
-Helikopter su doldurma
-Helikopterler su boşaltma
-Dağlık alan detay
-Yanan alanlar detay
-Dumanlar detay

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya'da 28 Temmuz tarihinde Manavgat ilçesinde başlayan ve Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde de devam eden yangın ile mücadele devam ediyor. Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda 3 helikopterin havadan yaptığı söndürme çalışmaları sürerken yangının yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye ulaşmaması için çaba sarf ediliyor. Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde dağlık alandaki ağaçlar ve otlar üzerinde tüten dumanlar ekipleri ve vatandaşları yeniden alarma geçirdi. Dumanlar kısa sürede alevlere dönerken yangını büyümeden kontrol altına alınmak için bölgeye 3 helikopter sevk edildi. Yakında bulunan gölete yaklaşarak su tankını dolduran helikopterler dumanların ve ufak çaplı alevlerin olduğu yere havadan su boşaltarak müdahale etti. Alanda bulunan ağaçların ve otların bir kısmı yanarken alevler büyümeden söndürüldü. Zaman zaman alevlenen bölgede yangının ilerlememesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor (ASE-
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı