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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Narenciye ağaçlarının kesilmesine tepki gösterildi

ANTALYA - Narenciye ağaçlarının kesilmesine tepki gösterildi

- Ağaçların kesildiği iddia edilen alandan görüntüler - AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın konuşması Antalya 'da narenciye ağaçlarının kesilmesine tepki gösterildiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde, narenciye ağaçlarının, ihaleyle bakımını üstlenen firma tarafından kesilmesine tepki gösterildi.Avni Tolunay Caddesi'ndeki kesim yapılan alanda toplanan grup adına konuşan AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, bir hafta önce Konyaaltı ilçesindeki Hisarçandır'da ağaçların kesilmesine tepki gösterdiklerini, bölge halkına destek olduklarını söyledi.

Bu olayın ardından vatandaşların kendilerine ulaşması üzerine narenciye ağaçlarının kesildiğini öğrendiklerine belirten Taş, "Narenciye Muratpaşa'mızın akciğerleri, merkezdeki en güzel yeşil alan, hemşehrilerimizin nefes aldığı bir alan. Olayı inceledik, maalesef burada ihaleyi alan firma ağaçları koruması gerekirken, ağaçların kesildiğini, zarar verildiğini gördük. Biz buna siyasi olarak bakmıyoruz, bu siyaset üstü bir meseledir." dedi.
Narenciye ağaçlarının kesilmesinin vatandaşların tepkisi çektiğini, parti olarak da hazırladıkları dilekçeleri gerekli yerlere ulaştıracaklarını aktaran Taş, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.
Taş, Antalya 'nın doğası ve tarihiyle dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:" Antalya 'nın doğasına zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, bu doğal güzelliklerinin bozulmasını istemiyoruz. Daha önce yaptığımız çalışmada ağaçların yüzde 10'unda tahribat oluştuğunu ve kesildiğini tespit ettik. Bununla alakalı ihaleyi ala firma da maalesef sözleşmeye aykırı davranmakta, biz de gerekirse ağaçlar zarar verdikleri için ihalenin iptalini talep edeceğiz. Hiçbir yanlışın yanında durmadık, durmayacağız. İhaleyi alan kişi ağaçlara bakması gerekirken, ağaçlara bakmadığı gibi zarar veriyor. Bu yanlışa 'dur' demek için teşkilat olarak buradayız ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağız."

Efes 

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