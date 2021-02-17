Antalya-Mersin karayolunda devrilen tırın dorsesi yolu trafiğe kapattı

--Devrilen tırdan görüntü

--Dorseden görüntü

--Ekiplerin çalışmaları ile yolun trafiğe açılması

--Genel detay



( ANTALYA ) -- Tır dorsesi 2 saatlik çalışmayla kaldırılıp yol açıldı ANTALYA



- Antalya’dan Mersin’e giden tır virajı alamayıp devrildi. Devrilen tırdan ayrılan dorse yolu kapattı. Kazada yaralanan olmazken 2 saat boyunca trafiğe kapalı olan yol, ekiplerin dorseyi kaldırması ile tekrar açıldı. Olay, Alanya Anamur yolu Yavşana Mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde etkili olan yağıştan dolayı kayganlaşan yolda Antalya’dan Mersin istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen Mercedes marka 27 ADT 086 plakalı tır, virajı alamayıp devrildi.Tırın arkasında bulunan dorse, devrilme etkisi ile yola savruldu. YDorse, trafiğin 2 saat boyunca kapalı kalmasına sebep olurken Alanya Anamur yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Anamur’dan gelen 2 adet vinçle 2 saat süren çalışma sonucunda yolu kapatan dorse kaldırılırken, çalışma süresinde Anamur Bölge Trafik ekipleri ve Karayolları Bölge ekibi yol güvenliğini sağladı. Vinçlerin 2 saat süren çalışmasından sonra yol trafiğe kontrollü bir şekilde açıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. (EA-



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