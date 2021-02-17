Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya-Mersin karayolunda devrilen tırın dorsesi yolu trafiğe kapattı

Antalya-Mersin karayolunda devrilen tırın dorsesi yolu trafiğe kapattı

-Uzun araç kuyruğu

Trol 

--Devrilen tırdan görüntü
--Dorseden görüntü
--Ekiplerin çalışmaları ile yolun trafiğe açılması
--Genel detay

( ANTALYA ) -- Tır dorsesi 2 saatlik çalışmayla kaldırılıp yol açıldı ANTALYA

- Antalya’dan Mersin’e giden tır virajı alamayıp devrildi. Devrilen tırdan ayrılan dorse yolu kapattı. Kazada yaralanan olmazken 2 saat boyunca trafiğe kapalı olan yol, ekiplerin dorseyi kaldırması ile tekrar açıldı. Olay, Alanya Anamur yolu Yavşana Mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde etkili olan yağıştan dolayı kayganlaşan yolda Antalya’dan Mersin istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen Mercedes marka 27 ADT 086 plakalı tır, virajı alamayıp devrildi.Tırın arkasında bulunan dorse, devrilme etkisi ile yola savruldu. YDorse, trafiğin 2 saat boyunca kapalı kalmasına sebep olurken Alanya Anamur yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Anamur’dan gelen 2 adet vinçle 2 saat süren çalışma sonucunda yolu kapatan dorse kaldırılırken, çalışma süresinde Anamur Bölge Trafik ekipleri ve Karayolları Bölge ekibi yol güvenliğini sağladı. Vinçlerin 2 saat süren çalışmasından sonra yol trafiğe kontrollü bir şekilde açıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. (EA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı