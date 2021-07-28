ANTALYA - Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi
- Yangın helikopteri - Yükselen dumanlar Antalya 'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, hava ve karadan müdahale ediliyor.Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım