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ANTALYA - Manavgat'ta çıkan orman yangını söndürüldü
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ANTALYA - Manavgat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

ANTALYA - Manavgat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

- Orman işçilerinin yangına müdahale etmesi - Helikopterin yangına müdahale etmesi Antalya 'da çıkan orman yangını söndürüldüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 9 dekar ormanlık alan zarar gördü.Büyük Şelale mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, 3 ilk müdahale aracı, 4 arazöz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait itfaiye aracı yangına müdahale etti.Yaklaşık yarım saat süren çabayla söndürülen yangında 9 dekar makilik alan zarar gördü.

İlk Müdahale İtfaiye Aracı Makilik Alan Orman Yangını Yangına Müdahale 

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