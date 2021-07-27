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ANTALYA - Manavgat Irmağı'na atık su bırakıldığı iddiası
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ANTALYA - Manavgat Irmağı'na atık su bırakıldığı iddiası

ANTALYA - Manavgat Irmağı'na atık su bırakıldığı iddiası

- Manavgat Irmağına akan atık su - Sahil Güvenlik ekiplerinin akan atık sudan ve ırmaktan numune alması - Manavgat Irmağı - ASAT'ın terfi istasyonu ve ekiplerin çalışmasıManavgat Irmağı'na atık su bırakıldığı iddiasıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğüne (ASAT) ait terfi istasyonundan Manavgat Irmağına atık su bırakıldığı iddiası üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ırmaktan numune aldı.İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hem kanalizasyonun aktığı yerden hem de ırmağın çeşitli bölgelerinden numuneleri aldı. Ekipler, kanalizasyon sularının ASAT'a ait terfi istasyonundan bırakıldığını belirleyerek rapor hazırladı. Numunelerin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kanalıyla laboratuvara gönderileceği belirtildi.ASAT'tan yapılan açıklamada ise bölgede elektrik voltajı yükselmesi nedeniyle terfi istasyonunda arıza meydana geldiği ileri sürüldü. Bu nedenle de atık suların ırmağa aktığının belirtildiği açıklamada, konunun kendilerine bildirilmesinin ardından kısa sürede cihazların yeniden faaliyete geçirildiği ve her şeyin normale döndüğü kaydedildi.

Laboratuvar Kanalizasyon Sudan Borat Irak 

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