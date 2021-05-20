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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - Lastiği patlayan tırda çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA - Lastiği patlayan tırda çıkan yangın söndürüldü

- Tırın yanan lastiğinde başlayan yangının büyümesi ve alevler Antalya 'da lastiği patlayan tırda çıkan yangın söndürüldüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu yangın çıkan tırda hasar oluştu.Hasan Akdanalı'nın kullandığı 19 UF 999 plakalı toprak yüklü tırın lastiği, Manavgat - Akseki kara yolu Ahmetler Kavşağı yakınlarında patladı. Patlayan lastik, sürtünmenin etkisiyle alev aldı.Alevleri fark eden Akdanalı, aracı yl okenarına çekerek yangına müdahale etti. Diğer sürücülerin de yardım etmesine rağmen alevler tırın dorsesine sıçradı.Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

Yangına Müdahale 

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