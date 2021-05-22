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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Lara bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ANTALYA - Lara bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

- Yangından görüntüler - Yükselen alevler - İtfaiye ekibinin yangını soğutma çalışması - Helikopter itfaiye ile havadan yangına müdahale edilmesi Antalya 'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Yoğun duman nedeniyle Lara - Kundu kara yolu trafiğe kapatıldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Lara bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki ormanlık alanda yangın başladı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve arazözlerle yangına müdahale edildi. Havadan da helikopterle destek verilen çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle oluşan yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu Lara - Kundu kara yolu trafiğe kapatıldı.

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