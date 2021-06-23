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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Kuru çiçek serasında çıkan yangın hasara neden oldu

ANTALYA - Kuru çiçek serasında çıkan yangın hasara neden oldu

- Yangının çıktığı yer - Alevler - Yangının sıçradığı sera - Seranın bitişiğindeki ev - Vatandaşların yangına hortumlarla yaptığı müdahale - İtfaiyenin gelmesi ve yangına müdahalesi Antalya 'da kuru çiçek serasında çıkan yangın hasara neden olduANTALYA (AA) - Antalya 'da kuru çiçek üretimi yapılan serada çıkan yangın söndürüldü.Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Antalya Caddesi'ndeki Vehbi Özdemir'e ait kuru çiçek üretimi yapılan seradan dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.Bu sırada rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yandaki seraya da sıçradı.Yangın, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların hortumlarla yaptığı müdahale ile söndürüldü.Yangın nedeniyle iki serada maddi hasar meydana geldi.

Bild Yangına Müdahale 

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