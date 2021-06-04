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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanlığının Antalya'daki 4'üncü halk plajı açıldı

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanlığının Antalya'daki 4'üncü halk plajı açıldı

- Kemer ilçesinde kurulan Çamyuva Halk Plajı - Çamyuva Halk Plajına gelenler - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın açıklamaları - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın incelemeleri - Plajın açılış töreniKültür ve Turizm Bakanlığının Antalya 'daki 4'üncü halk plajı açıldıANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya 'nın Kemer ilçesinde kurulan Çamyuva Halk Plajı hizmete girdi.Çamvuya Mahallesi'nde yaklaşık 350 metre sahil uzunluğuna sahip olup 33 bin 261 metrekare alanda toplam bin 500 şezlong kapasiteli "Kemer Çamyuva Halk Plajı"nın açılışı yapıldı.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, törende yaptığı konuşmada, pandeminin turizmi de etkilediğini söyledi.

Bu süreçte turizm sektörünü desteklemek ve turizmdeki hedeflere ulaşmak için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Alpaslan, hayata geçirdikleri "Güvenli Turizm Sertifika Programı"nın önemli olduğunu dile getirdi.Dünyada uluslararası uçuşların kısıtlı şekilde devam ettiğini belirten Alpaslan, "Kısıtlamalar içinde turizmi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Turizmdeki hedeflerimize ulaşmak için ülke olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Alpaslan, Türkiye, Rusya ve Avrupa'daki aşılamanın belirli bir düzeye ulaşmasıyla, turizmde hareketliliğin başlamasını beklediklerini vurguladı.Bakanlık olarak 5 yıldızlı tesis hizmeti sunulan halk plajları yaptıklarını dile getiren Alpaslan, geçen sene Serik ilçesinde Belek ve Kadriye halk plajlarını açtıklarını anımsattı. Bugün de Manavgat'tan sonra Kemer'deki halk plajını hizmete açtıklarını aktaran Alpaslan, "Turizm bölgelerinde vatandaşımıza plaj hizmeti sunuyoruz. Yabancı turistler de faydalanıyor." dedi.
Alpaslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve protokol üyeleri plajın açılışını yaptı. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nca kurulan "Trio Patara Grubu" da açılış kapsamında konser verdi.

Uzunlu Açılış Töreni Yıldızlı Uluslararası 

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