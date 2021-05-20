Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Antalya Kudüs Platformu üyeleri tarihi minareye Türk ve Filistin bayrağı astı

Antalya Kudüs Platformu üyeleri tarihi minareye Türk ve Filistin bayrağı astı

- Tarihi Yivli Minare - Minareye asılan Türk ve Filistin bayrakları - Tarihi minare önünde toplanan Antalya Kudüs Platformu üyeleri - Mehmet Yıldırım'ın grup adına konuşmasıANTALYA (AA) - Antalya Kudüs Platformu üyelerince, tarihi Yivli Minare'ye Türk ve Filistin bayrağı asıldı.Kaleiçi'ndeki Yivli Minare önünde bir araya gelen 60'a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Antalya Kudüs Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile tekbirler getirerek, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına tepki gösterdi.Platform üyeleri önce tarihi Saat Kulesi'ne İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin adının yazılı olduğu pankartı, ardından Yivli Minare'ye Türk ve Filistin bayrağını astı.Grup adına konuşan Mehmet Yıldırım, Müslümanların ilk kıblesi Mescid - i Aksa ile Allah'ın çevresini bereketli ve mübarek kıldığı Kudüs şehrinin, selamet ve esenlik yurdu olması gerekirken İsrail yüzünden zulme ve karanlık bir yurda dönüştürüldüğünü söyledi.

Kudüs'ün sadece Filistinlilerin olmadığını, "Müslümanım" diyen her kesin Kudüs'ten sorumlu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Oradaki Filistinli kardeşlerimiz cesaret ve yüreklilik gösterdikleri zaman, birlikte hareket edebildikleri zaman İsrail devletinin, polisinin ve halkının nasıl korktuğuna hep birlikte şahit oluyoruz." dedi.
Filistinlilerin sunduğu gerçek görüntüler sayesinde Siyonistlerin kurguladığı uyduruk ve yalan videoların gerçek yüzünün ortaya çıktığını anlatan Yıldırım, İsrail'in bütün dünyayı karşısına aldığını, artık dünyayı inandıramadığını, dünya kamuoyunun kendileriyle alay ettiğini kaydetti.
Yıldırım, sonuna kadar Filistinlilerin arkasında olduklarını dile getirerek, " Antalya Kudüs Platformu olarak daima nöbetteyiz, uyanığız. Her an senin pisliklerini buradan haykıracağız. Kendine gel İsrail. Kudüs biz Müslümanların kırmızı çizgisidir, birleştirici noktamızdır. Bizler Aksa'yı boynu bükük ve yalnız bırakmamaya ant içtik." ifadelerini kullandı.Platform üyeleri konuşmaların ardından dağıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu Selamet Sivil Toplum İsrail Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement