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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya-Konya karayolunda ulaşım normale döndü

Antalya-Konya karayolunda ulaşım normale döndü

-Karayolları kar temizleme çalışmaları

Kar Temizleme İş Makinesi Kar Kalınlığı Bild Kar Yağışı 

--Yoldan geçen araçlar
-gece geçilen görüntüler de eklendi

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seyişehir karayolunda ulaşım normale döndü. Antalya’yı Konya’ya bağlayan AksekiSeydişehir Karayolu’nun 1825 metre rakımlı Alacabel Mevkisi’nde dün saat 15.00 civarında başlayan kar yağışı nedeniyle gece 21.00 sıralarında tırların geçişlerine izin verilmedi. Çekici türü araçlar Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendirildi. Dün saat 15.00 civarında Akseki’nin Yarpuz Mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı bölgede kar kalınlığının yer yer 20-30 santimetreye ulaştığı bildirilirken Karayolları Alacabel Ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı. Kısıtlamanın da etkisiyle trafikte herhangi bir aksama meydana gelmediği bildirildi (AÇ-
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