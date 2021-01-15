Antalya-Konya Karayolunda trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

-Kaza yeri detay

-Otobüs detay

-Araç detay



( ANTALYA )- Karla kaplı yolda otobüs ile ticari araç çarpıştı ANTALYA



- Kar yağışının etkili olduğu Antalya’nın Akseki ilçesi Alacabel mevkinde, şehirlerarası yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 16. 30 sırasında, Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu’nun 1825 rakımlı Alacabel mevkinde meydana geldi. Antalya’dan Konya’ya doğru hareket halindeki şehirlerarası yolcu otobüsüyle, Akseki istikametine gelen 38 LJ 203 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki 1’i ağır 3 yaralı ise ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılarından biri de yapılan tüm müdahalaye rağmen hayatını kaybetti. Yolcu otobüsünde yaralananın olmadığı kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı. Öte yandan kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği ve Karayolları Alacabel ekibinin yolu açık tutmak için tuzlama , kürüme çalışmalarını aralıksız devam ettiği bildirildi.

Bölgede kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı öğrenildi. (İA-



loading...