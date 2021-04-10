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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santime ulaştı

-Karayolları ekiplerinin kar kürüme ve tuzlama çalışmaları

İş Makinesi Kar Kalınlığı Bild Kar Yağışı Kar Lastiği 

--Yolda kalan araçlar
--Araçlarına zincir takan sürücüler

( ANTALYA )- Bin 825 metre rakımlı Alacabelde tipi ve fırtına nedeni ile ulaşımda aksamalar meydana geliyor ANTALYA

- Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda dün saat 19.00 civarında başlayan kar yağışı devam ederken bölgede kar kalınlığının 50 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi sıfıra kadar düştü, kar kalınlığı da yer yer 40-50 santimetreye ulaştı. Gece birçok araç yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolu kapatan ve kalan araçlara yardım ederek yolu trafiğe açılmasını sağladı. Kar yağışı nedeni ile gece saat 23.45'den itibaren tırların geçişlerine izin verilmiyor. Uzun araçlar ile kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren etkili olduğu ve Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi.
Bin 825 metre rakımlı Alacebel’de kar ve tipi nedeni ile görüş mesafesinin sıfıra düştü. Bölgede kar kalınlığının yer yer 40-50 santimetreye ulaştığı bildirilirken Karayolları Alacabel Ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerinin yanlarında bulundurmalarını istedi. (AÇ-
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