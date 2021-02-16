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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Antalya - Konya karayolunda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

- Antalya - Konya karayolunda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

-Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmaları

( ANTALYA )- Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için yonu çaba harcıyor ANTALYA

Kar Temizleme Kar Kalınlığı İş Makinası Kış Lastiği Kar Yağışı 


- Dün gece saat 21.00 sıralarında başlayan Kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşan Alacabel'de yol temizleme çalışmaları ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel’de etkili olan kar yağışı nedeni ile gece saat 23.30 sıralarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi ve Akseki Bölge trafik ekipleri tarafından dinlenme tesislerine yönlendirildi. Karayolları Alacabel ekiplerinin çok sayıda iş makinası ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Bugün ise öğle saatlerinde ağır tonajlı araçların geçişine ise izin verilmeye başlandı. Konya-Antalya karayolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Tipi ve fırtına nedeni ile yolda buzlanma meydana geldi. Kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği yolda, karayolları ekipleri ise aralıksız çalışarak, yolu trafiğe açık tutmaya çalıştı. Konya-Antalya karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra inerken, ekipler ise trafik akışını sağlamak için kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları ve zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi. (AÇ-
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