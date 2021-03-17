Antalya-Konya Karayolu'nda kar kalınlığı 60-70 santime ulaştı

-Araçların geçişleri



( ANTALYA )- Antalya-Konya Karayolu'nda kar yağışı nedeniyle uzun araçların geçişine izin verilmeye başlandı. ANTALYA



- Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu’nun 1825 metre rakımlı Alacabel Mevkii’nde dün saat 15.00 civarında başlayan kar yağışı etkili oldu. Karayolları Alacabel ekiplerinin çok sayıda iş makinesi ile yoğun çalışması sonucu trafik tamamen açıldı. Tırların da geçişlerine izin verilmeye başlandı. Kar yağışı nedeni ile saat gece 01.00'den itibaren tırların geçişlerine izin verilmiyordu. Uzun araçlar Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendirildi. Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren etkili olduğu ve Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 60 - 70 santimetreye , yol kenarında ise kar yüksekliğinin bir metreye ulaştığı bildirilirken Karayolları Alacabel Ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme, püskürtme ve tuzlama çalışması yaparak, yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerinin yanlarında bulundurmalarını istedi.



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