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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ANTALYA - Kontrollü normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı

ANTALYA - Kontrollü normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı

- Okul bahçesinden görüntü - Okula giren çocuklar - Okuldaki Atatürk büstünün temizlenmesi - Çocukların sınıflarda ders görmesi - Antalya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in açıklamalarıKontrollü normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladıANTALYA (AA) - Salgın tedbirleri kapsamında Antalya 'da, okul öncesi, ilkokullar ile liselerin 8 ve 12. sınıflarında yüz yüze eğitime başlandı.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya 'da, tüm okullar, kapılarını açtı. Okul öncesi, ilkokullar ve liselerin 8 ile 12. sınıflarındaki 235 bin 711 öğrenci, salgın tedbirleri kapsamında uzaktan devam eden eğitimin ardından bugün maskelerini takarak okullarına geldi. Antalya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Dilşad Refizade İlkokul ve Anaokulu'nu ziyaret ederek, alınan tedbirleri yerinde inceledi.Er, gazetecilere, Antalya 'da bin 727 okulda 235 bin 711 öğrenci ve 25 bin öğretmenin yüz yüze eğitime başladığını söyledi.

Okullarda her türlü tedbirin alındığını dile getiren Er, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edildiğini bildirdi.Öğrencilerle yeniden buluşmanın olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Er, "Okullarımızda bakanlığımızın talimatları doğrultusunda çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim öğretimlerini alabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldık. Tekrar çocuklarımızdan ayrılmak istemiyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassas davranmalarını istirham ediyoruz. " diye konuştu.
Okullarda belli bölgelere dezenfektan yerleştirildiğini söyleyen Er, çocuklarımızın sosyal mesafelerini koruyabilmeleri için de gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.
Kalabalık sınıflarda seyreltilmiş eğitim öğretim faaliyeti yürütüleceğini aktaran Er, eğitim öğretimin pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri gerçekleştirileceğini bildirdi. Günlük rutin temizliklerinin yapıldığını, teneffüsler de temizlik görevlilerinin aktif çalıştıklarını anlatan Er, çarşamba günleri ise gün boyu detaylı temizlik yapılacağını kaydetti.
Öğrencilerin de mutlu ve heyecanlı oldukları gözlendi.

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