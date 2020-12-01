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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ANTALYA - Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

ANTALYA - Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

- Cumhuriyet Meydanı - Boş cadde ve sokaklar - Polis ekiplerinin devriye gezmesi Antalya , Muğla, Isparta ve Burdur'da sokaklar sessizliğe büründüANTALYA (AA) - İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya , Muğla, Isparta ve Burdur'da caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Antalya 'da yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı ve Kazım Özalp Caddesi sessizliğe büründü.Polis ekiplerinin cadde ve sokaklarında denetimler gerçekleştirdiği kentte, vatandaşlar ekip araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı.Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü.

Koronavirüs Sparta Yaya Trafiği 

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