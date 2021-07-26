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ANTALYA - Kır düğünü yapılan alandaki ağacın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Kır düğünü yapılan alandaki ağacın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

ANTALYA - Kır düğünü yapılan alandaki ağacın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

- Düğünün yapıldığı alan - Alana gelen itfaiye ekibi - Yaralıları taşıyan ambulansın düğün alanından çıkması - Devrilen ağaç - Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri - Düğünün davetlileri - Olayın şokunu yaşayan gelin ve damat - Olay anında hafif yaralanan davetli Antalya 'da kır düğünü yapılan alandaki ağacın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandıANTALYA (AA) - Antalya 'da bir restoranın açık alanında gerçekleşen düğün sırasında, alandaki ağaçlardan birinin devrilmesi sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.Merkez Aksu ilçesinde bir restoranın açık alanında gerçekleştirilen düğün merasimi sırasında, alanın çevresinde bulunun yaklaşık 15 metrelik çam ağaçlarından biri misafirlerin oturduğu masaların üzerine devrildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.Ufak sıyrıkları bulunan bazı davetlilerin tedavileri ayakta yapılırken, 10 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

İlk Müdahale Polis Hastane Salar Polis Ekipleri 

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