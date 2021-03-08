ANTALYA - Kayıp olarak aranan genç kadın ölü bulundu
- Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu - Morg önünde bekleyen Mervenur Polat'ın yakınları - Mervenur Polat'ın cenazesinin yakınları tarafından cenaze aracına taşınması - Cenaze aracının morg önünden hareket etmesiGÜNCELLEME - Antalya 'da kayıp olarak aranan genç kadın ölü bulundu - İstanbul'da bir şüpheli daha yakalandı, gözaltı sayısı 6'ya yükseldiGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİANTALYA (AA) - Antalya 'da 4 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki kadın ölü bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın bulunması için çalışma başlattı.Ekiplerin çalışması sonucu genç kadının cesedi, Muratpaşa ilçesindeki evin çatı katında bulundu.Polat'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Şüpheliler C.A, F.T, İ.H, Ş.A.K. ve S.G. polis ekiplerince yakalandı. Genç kadını son gören kişiler arasında bulunan G.H. ise İstanbul'da katıldığı televizyon programında gözaltına alındı. - Cesedi kuryeyle gönderdiği iddia edildiC.A'nın koliye koyduğu cesedi, kurye arkadaşının yardımıyla babasına ait evin çatı katına taşıttığı öne sürüldü.Cesedin bulunmasının ardından polis ekiplerince kovalamaca sonucu Altındağ Mahallesi'nde yakalanan C.A'nın eline aldığı cam parçasıyla kendisine zarar vermeye çalıştığı ancak etkisiz hale getirildiği belirtildi.C.A'nın ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmediği, Polat'ın uyuşturucu nedeniyle öldüğünü öne sürdüğü öğrenildi.Şüphelinin, genç kadın ölünce koktuğu için polise haber vermediğini iddia ettiği kaydedildi. - Cenaze, Kayseri'de toprağa verilecek Antalya Adli Tıp Kurumunda DNA karşılaştırması için Polat'ın annesi Güler Polat'tan doku örneği alındığı kaydedildi.İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek genç kadının cenazesinin, Kayseri'de toprağa verileceği belirtildi.Öte yandan Polat'ın 4 yaşındaki çocuğuna uzun süredir anneannesinin baktığı öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım