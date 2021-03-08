ANTALYA - Kayıp olarak aranan genç kadın ölü bulundu
- Antalya Adli Tıp Kurumu - Adli Tıp Kurumu morguna giren olay yeri inceleme polisleri - Olay yeri inceleme polislerin delillerle morgdan çıkması - Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Mervenur Polat'ın yakınları Antalya 'da kayıp olarak aranan genç kadın ölü bulundu - 5 şüpheli gözaltına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'da 4 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki kadın ölü bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın bulunması için çalışma başlattı.Ekiplerin çalışması sonucu genç kadının cesedi, Muratpaşa ilçesindeki evin çatısında bulundu.Polat'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Ekiplerce 5 şüpheli gözaltına alındı.Zanlılardan C.A'nın ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmediği, Polat'ın uyuşturucu nedeniyle öldüğünü öne sürdüğü öğrenildi.C.A'nın, genç kadın ölünce koktuğu için polise haber vermediğini ve cesedini babasının evinin çatısına götürdüğünü anlattığı kaydedildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım