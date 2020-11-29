Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
ANTALYA - Kasımda deniz keyfi

ANTALYA - Kasımda deniz keyfi

- Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar - Denize girenlerden görüntü - Sahile gelen Hatice Yılmaz ile röportaj Antalya 'da kasımda deniz keyfiANTALYA (AA) - Antalya 'da etkili olan güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava 20, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece ölçüldü.Kasımın son günleri olmasına rağmen etkili olan güzel havayı değerlendirmek isteyen Antalya lılar ve turistler, ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.Plajdaki şezlonglara ve kumsala uzanıp güneşlenen tatilciler, denize girip yüzdü.Bazı vatandaşlar ve turistler ise sahil bandında spor yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti.Bazıları sahilde balık tutmaya çalışırken bazıları da köpeklerini gezdirdi.Güneşli havanın tadını çıkaranlardan Hatice Yılmaz, Antalya 'da havanın çok güzel olduğunu ve bunu fırsat bilip sahile geldiğini söyledi.

Kasımın sonu olmasına rağmen insanların denize girmeye devam ettiğini anlatan Yılmaz, "Biz de maskemizi takıp, kalabalığa karışmadan çantamızı alıp denize geliyoruz." dedi.

Köpek Güneşli Hava Bisiklet Güneşli Balık Tutma 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?
'Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz''Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz'
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement