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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Kaş'ta yüksek kesimlere kar yağdı

ANTALYA - Kaş'ta yüksek kesimlere kar yağdı

- Karla kaplı alanlar - Kar yağışı Antalya 'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi'ndeki Akdağ mevkisine sabah saatlerinde kar yağdı.Kar yağışı, bölgede yaşayanları şaşırttı.Bölgede çobanlık yapan Oğuz Topaloğlu, 2500 rakımlı dağda haziran ayında kar yağmasının hem şaşkınlığını hem de mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Haziran Ayı Kar Yağışı 

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