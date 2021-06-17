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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - Kaş ilçesinde Akdeniz foku görüntülendi

ANTALYA - Kaş ilçesinde Akdeniz foku görüntülendi

- Akdeniz fokundan görüntüler - Akdeniz fokunu gören bir balıkçının konuşmasıKaş ilçesinde Akdeniz foku görüntülendiANTALYA (AA) - Antalya ’nın Kaş ilçesindeki limanda Akdeniz foku görüntülendi.Kaş Limanı'na gelerek burada dinlendiği görülen foku balıkçılar tuttukları balıklarla besledi.Bir süredir limanda olduğu bildirilen fokun sempatik hareketleri ilgi çekti.Akdeniz fokunun limandaki bekleyişi çevredeki balıkçılar tarafından da cep telefonu ile görüntülendi.

Bild Sempatik Uttu Cep Telefonu 

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