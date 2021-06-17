ANTALYA - Kaş ilçesinde Akdeniz foku görüntülendi

- Akdeniz fokundan görüntüler - Akdeniz fokunu gören bir balıkçının konuşmasıKaş ilçesinde Akdeniz foku görüntülendiANTALYA (AA) - Antalya ’nın Kaş ilçesindeki limanda Akdeniz foku görüntülendi.Kaş Limanı'na gelerek burada dinlendiği görülen foku balıkçılar tuttukları balıklarla besledi.Bir süredir limanda olduğu bildirilen fokun sempatik hareketleri ilgi çekti.Akdeniz fokunun limandaki bekleyişi çevredeki balıkçılar tarafından da cep telefonu ile görüntülendi.
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