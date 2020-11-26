Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - Kaçak sigara imalatı yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı

ANTALYA - Kaçak sigara imalatı yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı

- Operasyondan görüntü - Ele geçirilen kaçak sigaraların görüntüsü Antalya 'da kaçak sigara imalatı yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandıANTALYA (AA) - Antalya 'da kaçak sigara imalatı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesindeki 2 adreste kaçak imal edilen sigaranın aynı zamanda buradan satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 73 bin 200 gümrük kaçağı boş makaron, 22 bin 520 içi tütünle doldurulmuş makaron, 13 bin 964 sigara sarma kağıdı, 72 kilogram kıyılmış tütün, 53 TAPDK bandrolü, makaronlara tütün basmaya yarayan 2 makine ve 2 kompresör ele geçirdi.Olayla ilgili E.Ç, Ü.Ö, S.Ç, E.E. ve E.Y. gözaltına alındı.

Kaçak Akalan Bandrol Sigara Kaçak Sigara 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement