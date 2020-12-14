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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - İstinat duvarının çökmesi sonucu bir evle araçta hasar oluştu

ANTALYA - İstinat duvarının çökmesi sonucu bir evle araçta hasar oluştu

- İstinat duvarının çökmesi nedeniyle göçük altında kalan araç - İstinat duvarının çökmesi nedeniyle zarar gören ev Antalya 'da istinat duvarının çökmesi sonucu bir evle araçta hasar oluştuANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kaş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda istinat duvarının üzerine çöktüğü otomobille bir evde hasar oluştu.

İstinat Duvarı 

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