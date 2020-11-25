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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - İnşaatta beton kalıbı çöktü: 4 yaralı

ANTALYA - İnşaatta beton kalıbı çöktü: 4 yaralı

- Beton kalıbı çöken inşaat - İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerinde çalışma Antalya 'da inşaatta beton kalıbı çöktü: 4 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'da bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki inşaatın ikinci katına beton döküldüğü sırada, çakılı kalıpta çökme meydana geldi.Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Çökme sırasında molozların ve dökülen betonun altında kalan 4 işçi yaralandı.Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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