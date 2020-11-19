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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ANTALYA - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlar - Yolda bekleyen araçlar Antalya 'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Antalya - Konya kara yolunda Lütfi Can Uğurlutan'ın kullandığı 06 TIA 83 plakalı otomobil, Gündoğmuş sapağı yakınlarında Hüseyin Serçe idaresindeki 34 AP 9816 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Adeviye Uğurlutan, Deniz Serçe, Berk Cem Serçe ve Gülizar Tenbel yaralandı.Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Manavgat ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanınca, araç kuyruğu oluştu. Yolun temizlenmesi ve araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Hastane Sağlık Ekipleri 

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