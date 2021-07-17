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ANTALYA - İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)

ANTALYA - İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)

- Kazanın ardından hurdaya dönen araçlar - Trafiğe kapatılan yolda meydana gelen araç kuyruğu - Antalya 'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı - Kazada polis memuru ile 5 yaşındaki oğlu öldüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu polis memuru ile oğlu öldü, 5 kişi yaralandı.İsa Karadine idaresindeki 06 HZL 76 plakalı otomobil, Akseki - Manavgat kara yolu Gökçebel mevkisinde, Barışcan Ç'nin kullandığı 06 BTT 468 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Karadine olay yerinde hayatını kaybetti. İsa Karadine'nin 5 yaşındaki oğlu Emir, diğer sürücü Çakıroğlu ile 4 kişi yaralandı.İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emir Karadine müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Antalya - Konya kara yolu, yaklaşık 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Polis Polis Memuru Memur 

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