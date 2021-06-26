ANTALYA - İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
- Olay yeri - Yaralıya 112 ekiplerinin müdahalesi Antalya 'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Sinan Mahallesi 1254 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateş sonucu M.Ş. ve adı öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.Olay yerinde çok sayıda boş kovanın bulunurken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım