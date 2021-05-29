ANTALYA - Hayvanat bahçesindeki yeni yavrular ilgi odağı oldu
- Hayvanat bahçesi - Koşan ceylanlar - Yeni doğan zebra ile sıpa ve lemur ailesi - Hayvanat bahçesindeki diğer hayvan popülasyonu - Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü veteriner hekim Aygül Arsun'un açıklaması Antalya 'da hayvanat bahçesindeki yeni yavrular ilgi odağı olduANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda 150'nin üzerinde doğum gerçekleşti.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 140 türde 1580 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi sakinlerinin sayısı artmaya devam ediyor.Hayvanat bahçesinde, zebra, ceylan, dağ keçisi ve lemur başta olmak üzere çeşitli türlerde 150'nin üzerinde yeni doğum gerçekleşti. Özellikle zebra, eşek ve ceylan yavruları ilgi odağı oldu.Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü veteriner hekim Aygül Arsun, ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği zebraların sayısının yeni doğumlarla 8'e ulaştığını belirtti. Hayvan popülasyonunun artmasından mutluluk duyduklarını vurgulayan Arsun, "Martta 'Çakıl' ismini verdiğimiz zebra doğmuştu. Şimdi 'Arefe' ismini verdiğimiz dişi zebra dünyaya geldi. Çocukların sevdiği hayvan türlerinden eşek, doğum yaparak sevimli bir sıpa dünyaya getirdi." ifadelerini kullandı.Halka kuyruklu lemur ailesine de 2 yeni üye geldiğini kaydeden Arsun, dişi lemurların yavrularını bir an olsun yanından ayırmadığını bildirdi.Hayvanat bahçesinde yeni doğan üyelere veteriner ve bakıcıların kontrolünde özenle bakıldığını vurgulayan Arsun, yavruları görmek isteyenlerin hayvanat bahçesini ziyaret edebileceğini belirtti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım