Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ANTALYA - Havaya ateş eden kişi polisi harekete geçirdi

ANTALYA - Havaya ateş eden kişi polisi harekete geçirdi

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olaya müdahalesi - Şüpheli şahsın gözaltına alınmasıANTALYA (AA) - Antalya 'da havaya ateş ederek ortağı olduğu iş yerini benzin dökerek yakmakla tehdit eden kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi Pamir Caddesi'nde meze dükkanı işleten E.Ş, ortağı olan ablasıyla tartıştı. Cinnet getiren E.Ş, elindeki iki tabanca ile iş yerinin önüne çıkarak havaya ateş etmeye başladı.
Daha sonra elindeki bidonda benzin olduğunu ileri süren kişi, döktüğü kimyasal madde ile iş yerini yakmakla tehdit etti.Tehditlerini sürdüren ve nara atan kişiyi bu durumda görenler polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alan ekipleri gören E.Ş, kendisini iş yerine kapattı.İş yerine giren polis ekibi E.Ş'yi gözaltına aldı. Polis otosuna bindirildiği sırada ayakta durmakta zorlandığı gözlenen şüphelinin ısrarlara rağmen maske takmamak için direndiği görüldü.
Polisin çevrede yaptığı araştırmada ise binanın arka bölümüne gizlenmiş iki tabanca ile iş yerinin önünde iki boş kovan bulundu. İncelemede, E.Ş'nin çevreye saçtığı sıvının da çamaşır suyu olduğu tespit edildi.Emniyete götürülen E.Ş'nin çalıştığı iş yerinde konakladığı öğrenildi.

Çamaşır Suyu Polis Kimyasal Madde Benzin Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement