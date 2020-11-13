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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Antalya Havalimanı'nda ayakkabı astarında uyuşturucuyla yakalandı

Antalya Havalimanı'nda ayakkabı astarında uyuşturucuyla yakalandı

ŞÜPHELİNİN AYAKKABISINI ÇIRKARMASI

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik 

-AYAKKABININ KONTORL EDİLMESİASTARINDA ELE EÇİLİRİLEN UYUŞTURUCU

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya Havaliman'ında narkotik polisi şüpheli bir yolcunun ayakkabı astarında uyuşturucu ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği tarafından Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahıs ve gruplara yönelik çalışma yaptı. Antalya Uluslararası Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne gelen yolcular arasında risk analizine dayalı yapılan çalışmalarda Diyarbakır'dan gelen Ö.K. isimli şahsın ayakkabısının astarında yapılan aramalarda, daralı 270,59 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan işlem yapıldı.
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