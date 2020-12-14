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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Antalya Havalimanı bölgesine metrekareye 223.2 kilogram yağış düştü

- Antalya Havalimanı bölgesine metrekareye 223.2 kilogram yağış düştü

sahildeng örüntü

Gesi Yağan Dere Yatağı 

-dalgalar
-sahildeki vatandaşlar

( ANTALYA )- İl merkezi ve ilçeler yağmura doydu, taşkın riski arttı ANTALYA

- Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da en fazla yağışı metrekareye 24 saatte 223.2 ve son 48 saatte 252.2 kilogram ile Antalya Havalimanı kaydetti.
En yüksek rüzgar hızı ise 73,8 km/saat ile Konyaaltı'nda kaydedildi. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Antalya'da kuvvetli yağışın bugün saat 19.00’a, rüzgarın ise saat 24.00’a kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.

Son 48 saatte metrekareye düşen diğer toplam yağış değerleri şu şekilde: "Serik Belek bölgesine 217.6, Muratpaşa Antalya merkeze 184.5, Kaş Kasaba Orman Sahası’na 169.0 , Kumluca Akdağ’a 159.7, Manavgat Taşağıl Orman’a 155.7 , Serik’e 152.8 , Kaş Ortabağ mevkiine 151.2, Elmalı Orman Sahası'na 150.7 , Manavgat Orman Sahası’na 130.2, Finike’ye 129.5, Finike Saklısu’ya 123.3, Döşemealtı Karain’e 119.0, Konyaaltı Akdeniz Üniversitesi’ne 118.3, Kemer Ovacık Köyü’ne 114.1, Manavgat Beşkonak’a 113.9, Serik Gebiz Orman Sahası’na ise 113.9 kilogram yağış düştü" "Etkisini saat 19.00'a kadar sürdürecek" Antalya'da kuvvetli yağışın bugün saat 19.00’a, rüzgarın ise saat 24.00’a kadar etkisini sürdüreceğini belirten Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, “Yarın Antalya’da yağış hafifleyecek. Çarşamba günü ise tamamen terk etmesi bekleniyor. Muğla'da ise en fazla yağışı metrekareye 24 saatte 103,8 kilogram ve son 48 saatte 314,1 kilogram ile Ula/Helikopter Pisti Orman Sahası kaydetti.
En yüksek rüzgar hızı ise 116,3 km/saat ile Fethiye/İblisburnu'nda kaydedildi. Yağışlı sistemin yarın Muğla'yı terk etmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. "Taşkın riskini artıyor" Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunan Gültekin, "3 gündür yağan yağışlarla birlikte akşama kadar yağacak yağışlar da sel ve taşkın riskini arttırıyor. Tüm vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olsun. Özellikle dere yatağına yakın olan vatandaşlarımızın daha tedbirli ve dikkatli olmaları önem arz ediyor" dedi.
(HFV-
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