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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - Hastanenin çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Hastanenin çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

- Hastaneden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin çalışmasıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde hastanenin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.Serik Devlet Hastanesinin çatısındaki havalandırma ve klima sisteminde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, hastane çalışanlarının yangın söndürme tüpleriyle yaptığı müdahaleyle çevreye sıçramadan söndürüldü.Bu arada, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, çatı katına uzattıkları merdivenle soğutma çalışması yaptı.Hastanenin havalandırma ve klima sisteminin kısmen hasar gördüğü yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Çatı Katı Hastane 

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